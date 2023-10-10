Вор в законе Коля Киргиз оставил наследство в один миллиард долларов

ГКНБ: криминальная империя вора в законе Коли Киргиза оценена в 1 млрд долларов

49-летний вор в законе Камчибек Кольбаев, известный в криминальном мире как Коля Киргиз, оставил после себя наследство стоимостью в один миллиард долларов. Об этом сообщает Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) Республики Кыргыстан, передает «Вечерний Бишкек».

По данным ведомства, организованная преступная группировка (ОПГ) авторитета с 2008 года целенаправленно создавала криминальную империю, которая теперь будет конфискована в пользу государства.

Благодаря своему воровскому статусу и преступной деятельности Коля Киргиз стал долларовым миллиардером, а его родственники и приближенные завладели дорогостоящими активами в республике и за границей — в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ и Японии. Речь идет о более 850 объектах недвижимости, среди которых особняки, элитные клубные дома, центры отдыха, пансионаты, рестораны, конюшни, охотничьи угодья, свыше 60 автомобилей класса люкс, драгоценности. Часть изъятого попала на видео.

На кадрах показана корона вора в законе и многочисленное оружие, принадлежащее охранным агентствам Коли Киргиза.

ГКНБ начал процедуру обращения в доход государства 700 квартир в двух строящихся домах Кольбаева.

В ходе расследования деятельности его ОПГ задержаны более 40 активных членов и главарей за вымогательства и рейдерство.

Коля Киргиз был ликвидирован 4 октября спецназом в своем ресторане после активного сопротивления задержанию.