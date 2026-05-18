Стало известно о смерти пропавшего по дороге в лицей российского подростка

В Иркутске волонтеры завершили поиски 16-летнего подростка, пропавшего почти два месяца назад по дороге в лицей. О смерти российского юноши стало известно KP.RU.

По сведениям издания, в последний раз школьника видели живым 20 марта. В тот день он ушел из дома без телефона и банковских карт.

К добровольцам отряда «ЛизаАлерт» обращались горожане и утверждали, что видели похожего старшеклассника. Однако проверка всех случаев к обнаружению подростка не приводила.

По факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого сообщалось, что в Московской области 17-летний школьник таинственно пропал и нашелся в реанимации одной из больниц. Что именно произошло с юношей, не раскрывалось.