Россия
09:38, 18 мая 2026Россия

Стало известно о смерти пропавшего по дороге в лицей российского подростка

KP.RU: В Иркутске нашли мертвым подростка, пропавшего по дороге в лицей
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутске волонтеры завершили поиски 16-летнего подростка, пропавшего почти два месяца назад по дороге в лицей. О смерти российского юноши стало известно KP.RU.

По сведениям издания, в последний раз школьника видели живым 20 марта. В тот день он ушел из дома без телефона и банковских карт.

К добровольцам отряда «ЛизаАлерт» обращались горожане и утверждали, что видели похожего старшеклассника. Однако проверка всех случаев к обнаружению подростка не приводила.

По факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого сообщалось, что в Московской области 17-летний школьник таинственно пропал и нашелся в реанимации одной из больниц. Что именно произошло с юношей, не раскрывалось.

