В Москве наступила аномальная жара

Гидрометцентр: Москвичам предстоят пять дней аномальной жары

Москвичам предстоит почти неделя аномальной жары. Об этом агентству ТАСС заявили в Гидрометцентре.

Экстремальная жара прогнозируется в столичном регионе ближайшие пять дней. На протяжении рабочей недели столбики термометров будут держаться выше климатической нормы на 7-9 градусов. В понедельник, 18 мая, воздух прогреется до плюс 28-30 градусов в городе и плюс 26-31 градуса по области. Во вторник температура составит около плюс 30-32 градусов днем и плюс 15-17 градусов ночью. Вплоть до пятницы, 22 мая, температура может подниматься до плюс 32 градусов. На фоне такой аномальной жары в Москве и Подмосковье ввели оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Он будет действовать до вечера пятницы.

Такая погодная обстановка обусловлена приходом из Средней Азии тропосферного гребня. В то же время по южной и западной его периферии будут двигаться воздушные массы с Черного и Каспийского морей, которые принесут с собой кратковременные дожди и грозы.

Знойная погода ожидается также в других регионах Центральной России, в частности, во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая не по-майски жаркая погода продлится в столице до 22 мая.