Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:26, 18 мая 2026Экономика

В Москве наступила аномальная жара

Гидрометцентр: Москвичам предстоят пять дней аномальной жары
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Москвичам предстоит почти неделя аномальной жары. Об этом агентству ТАСС заявили в Гидрометцентре.

Экстремальная жара прогнозируется в столичном регионе ближайшие пять дней. На протяжении рабочей недели столбики термометров будут держаться выше климатической нормы на 7-9 градусов. В понедельник, 18 мая, воздух прогреется до плюс 28-30 градусов в городе и плюс 26-31 градуса по области. Во вторник температура составит около плюс 30-32 градусов днем и плюс 15-17 градусов ночью. Вплоть до пятницы, 22 мая, температура может подниматься до плюс 32 градусов. На фоне такой аномальной жары в Москве и Подмосковье ввели оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Он будет действовать до вечера пятницы.

Такая погодная обстановка обусловлена приходом из Средней Азии тропосферного гребня. В то же время по южной и западной его периферии будут двигаться воздушные массы с Черного и Каспийского морей, которые принесут с собой кратковременные дожди и грозы.

Знойная погода ожидается также в других регионах Центральной России, в частности, во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая не по-майски жаркая погода продлится в столице до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Адвокат оценил решение вопроса с МВД в десятки миллионов рублей и получил срок

    Олимпийская чемпионка призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok