11:12, 18 мая 2026

Туристка приобрела сувенир на отдыхе во Вьетнаме и стала правонарушительницей в России

ФТС: Таможенники аэропорта Толмачево задержали россиянку с редким кораллом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Туристка привезла из Вьетнама в Россию сувенир и стала правонарушительницей в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным источника, 58-летняя россиянка приобрела для себя на отдыхе в Камрани редкий коралл. После перелета в Новосибирск она прошла по «зеленому коридору» в авиагавани Толмачево, но местные таможенники ее задержали. Выяснилось, что путешественница не задекларировала товар.

Эксперты установили, что 160 граммовый полип относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовые, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Женщина заявила, что не знала о правилах декларирования и не имела при себе документов, разрешающих ввоз исчезающих видов.

За несоблюдение установленных ограничений на нее возбудили два административных дела. В службе отметили, что с начала 2026 года сотрудники таможни выявили 25 фактов незаконного ввоза морских сувениров: раковин, минералов и других дериватов, находящихся под защитой международного права.

Ранее три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта. У двух россиян, прибывших из Шарм-эш-Шейха, нашли 9 и 15 кораллов в чемоданах. Еще три экземпляра привезла с собой на родину туристка, отдыхавшая в Хургаде.

