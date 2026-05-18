11:52, 18 мая 2026РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл способы борьбы с украинскими дронами

Полковник Матвийчук: Обыкновенное дробовое ружье может сбить дрон ВСУ
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Обыкновенное дробовое ружье может сбить дрон, заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Способами борьбы с украинскими беспилотниками он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам полковника, в приграничье работают выносные пункты воздушного наблюдения. Их сотрудники используют специальные антидроновые ружья, а также ружья, которые стреляют дробью со шрапнельным рассеиванием.

«Кроме того, применяются двуствольные и четырехствольные пулеметы Калашникова, в том числе танковые, работающие от электроспуска. Используются и радиотехнические средства разведки. Средства радиоэлектронного подавления создают помехи в сетях управления и отключают силовые установки дронов, а также системы навигации», — отметил специалист.

Матвийчук добавил, что многие российские предприятия, включая нефтеперерабатывающие заводы и заправки, накрывают объекты специальными сетями. Они не дают дронам поразить цель — беспилотники взрываются над сетями.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал градоначальник, на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб.

