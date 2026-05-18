В Кремле назвали цели ударов российских военных на Украине

Песков: Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине

Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине. Такие цели ударов военных назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.

Песков также заявил, что мирный процесс по Украине находится на паузе. В то же время он подчеркнул, что Россия рассчитывает на его возобновление.

Москва рассчитывает, что американские коллеги продолжат свои посреднические усилия для разрешения конфликта, указал представитель Кремля.

До этого Песков предположил, что киевские власти своими руками сотворили трагедию на Украине. Еще раньше в Кремле говорили, что полноформатный диалог с Украиной начнется после прекращения огня.