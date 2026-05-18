Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 18 мая 2026Россия

В Кремле назвали цели ударов российских военных на Украине

Песков: Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине
Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине. Такие цели ударов военных назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.

Песков также заявил, что мирный процесс по Украине находится на паузе. В то же время он подчеркнул, что Россия рассчитывает на его возобновление.

Москва рассчитывает, что американские коллеги продолжат свои посреднические усилия для разрешения конфликта, указал представитель Кремля.

До этого Песков предположил, что киевские власти своими руками сотворили трагедию на Украине. Еще раньше в Кремле говорили, что полноформатный диалог с Украиной начнется после прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    Выявлены махинации при ликвидации ЧС после ударов ВСУ по приграничью России

    Мужчина выиграл в лотерею 18 раз

    Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей

    В Кремле назвали цели ударов российских военных на Украине

    В Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия

    В Кремле высказались о соперничестве с США в ходе переговоров с Китаем

    В Кремле заявили о серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

    Раскрыта тактика ВСУ после запуска почти тысячи дронов по России

    Домохозяйкам посоветовали облить зеркало чаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok