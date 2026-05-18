13:21, 18 мая 2026Экономика

Российские производители популярных макарон начали оптимизировать их состав

Производители макарон Baisad и «Роллтон» удешевили продукцию за счет доли белка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рост цен на качественную пшеницу и других расходов привел к тому, что российские производители популярных макарон Baisad и «Роллтон» вынуждены были снизить содержание белка в своей продукции до критически низкой отметки. Об этом сообщает Mash.

Допустимой долей является 13,5-14 граммов белка на 100 граммов макарон. При этом чем его меньше, тем хуже изделия держат форму, без него лапша быстро разваривается и слипается.

Формально компании не нарушают требования ГОСТа, однако покупатели уже пожаловались на оптимизацию. Они указывают, что качество продукции упало, она хуже насыщает и вызывает тяжесть после еды.

Тем не менее удешевление состава позволяет производителям удерживать стоимость товара на приемлемом уровне. Для этого компании используют более дешевую пшеницу и смешивают разные партии зерна.

Идти на такие ухищрения, помимо удорожания самого сырья, приходится из-за роста цен на упаковку, доставку и само производство. Кроме того, торговые сети требуют от поставщиков максимально низких цен, так как этот вопрос стал критически важным для продаж.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года поставки в Россию южнокорейской лапши выросли более чем в два раза в годовом выражении, до 15,5 миллиона долларов.

