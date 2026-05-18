Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:17, 18 мая 2026Авто

Китайский бренд потеснил белорусский Belgee на российском авторынке

Changan впервые в 2026 году вошел в пятерку самых продаваемых автомарок в России
Марина Аверкина

Фото: Thomas Peter / Reuters

С 11 по 17 мая 2026 года в России продали 25 046 новых легковых автомобилей. Главным изменением минувшей недели на авторынке стало появление в первой десятке китайской марки Changan, оказавшейся на пятом месте. Реализовав 1223 машины, бренд впервые с января вошел в число пяти наиболее востребованных, пишет «Автостат».

Показатель позволил опередить белорусский Belgee, чей результат составил 1150 экземпляров. При этом первые четыре места остались без изменений. Лидирует отечественная Lada с показателем 6749 проданных единиц. Далее следуют Tenet (3526), Haval (2847) и Geely (1488).

Остальные участники рынка не смогли преодолеть рубеж в тысячу автомобилей за неделю. Помимо Belgee, в десятку лучших по итогам минувшей недели также попали Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris.

Эксперты отметили, что относительно предыдущей семидневки реализация сократилась на 3 процента, но превысила прошлогодний уровень за тот же период на 12,4 процента.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о старте отгрузок дилерам нового многоцелевого SKM M7. Легкий коммерческий автомобиль будет предлагаться в двух модификациях: «Практик» (грузовой фургон) и «Комфорт» (пассажирский минивэн).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok