Китайский бренд потеснил белорусский Belgee на российском авторынке

Changan впервые в 2026 году вошел в пятерку самых продаваемых автомарок в России

С 11 по 17 мая 2026 года в России продали 25 046 новых легковых автомобилей. Главным изменением минувшей недели на авторынке стало появление в первой десятке китайской марки Changan, оказавшейся на пятом месте. Реализовав 1223 машины, бренд впервые с января вошел в число пяти наиболее востребованных, пишет «Автостат».

Показатель позволил опередить белорусский Belgee, чей результат составил 1150 экземпляров. При этом первые четыре места остались без изменений. Лидирует отечественная Lada с показателем 6749 проданных единиц. Далее следуют Tenet (3526), Haval (2847) и Geely (1488).

Остальные участники рынка не смогли преодолеть рубеж в тысячу автомобилей за неделю. Помимо Belgee, в десятку лучших по итогам минувшей недели также попали Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris.

Эксперты отметили, что относительно предыдущей семидневки реализация сократилась на 3 процента, но превысила прошлогодний уровень за тот же период на 12,4 процента.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о старте отгрузок дилерам нового многоцелевого SKM M7. Легкий коммерческий автомобиль будет предлагаться в двух модификациях: «Практик» (грузовой фургон) и «Комфорт» (пассажирский минивэн).