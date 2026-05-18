Боец СВО провел две недели на отрезанной ВСУ позиции с запасами еды и воды на четыре дня

Боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Артист провел две недели на отрезанной Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиции с запасами еды и воды на четыре дня. Его историю публикует RT.

«Началось все с того, что попали под минометный обстрел. Высчитав тенденцию движения снарядов, мы поняли, что противник идет навстречу. Уходить назад смысла никакого не было, поскольку это лишнее время и лишнее движение. Засели, переждали, затем дошли до позиции и заняли ее. Оттуда уже вели огонь непосредственно по противнику», — вспомнил российский военнослужащий.

Артист отметил, что на боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине он заходил в районе 6-7 мая 2024 года. «Должны были выйти с задачи через четверо суток. Но в силу обстоятельств задержались почти на две недели. Дело шло к 9 мая, а ВСУ очень любят "поздравить" нас с Победой, поэтому отрезали нам все ходы и выходы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, несмотря на трудности, задачу выполнить удалось. Он подчеркнул, что самое главное на фронте — уметь терпеть, когда заканчиваются боеприпасы, еда и вода, как питьевая, так и техническая. «Ситуации бывают разные: где-то с подвозами случаются паузы, потому что заехать невозможно — шквал идет», — заключил он.

