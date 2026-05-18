15:38, 18 мая 2026Наука и техника

Украинскую копию «Ланцета» модернизировали

Украинская копия «Ланцета» получила два двигателя и Starlink
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский дрон-камикадзе RAM-2X, который является копией российского «Изделия 51» из состава комплекса «Ланцет», модернизировали. Об этом пишет Telegram-канал «Война история оружие».

В публикации обратили внимание на кадры, снятые российским дроном-перехватчиком. Аппарат успешно сбил новую версию RAM-2X. Она получила штатное место для крепления терминалов спутниковой системы Starlink, которые ранее устанавливали при помощи подручных средств.

Также беспилотник оснащен двумя двигателями, которые разместили по бокам, вместо одного в хвостовой части. RAM-2X, как и «Ланцет», — это дрон с треугольным крылом и электрической силовой установкой. Заявленная дальность аппарата — 150 километров.

Ранее в мае стало известно, что госкорпорация «Ростех» создала новый барражирующий боеприпас «Скальпель-М». Маневренный аппарат с X-образным крылом способен попадать в самые уязвимые участки бронетехники.

