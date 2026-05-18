16:15, 18 мая 2026Россия

Стало известно о миллионных выплатах семьям жертв атак ВСУ в российском регионе

Федорищев: Семьи жертв атак ВСУ в Самарской области получат по 1,5 миллиона
Майя Назарова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Семьи жертв атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) получат единовременно по 1,5 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Вячеслав Федорищев.

Из документа следует, что на выплаты претендуют те, чьи родственники не выжили в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года.

До этого в правительстве Самарской области сообщили о самочувствии пострадавших при украинской атаке на многоэтажку в Сызрани. Тяжелого пациента перевели в специализированное учреждение Самары для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Всего при атаке ВСУ на многоквартирный дом 22 апреля пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка.

