Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 22 апреля 2026

Вой сирен и яркие вспышки. ВСУ атаковали Сызрань дронами с размахом крыльев 7 метров. Рухнул подъезд дома, под завалами ищут людей

МЧС: 11 человек пострадали при обрушении подъезда в Сызрани после атаки дрона
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Ночью 22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Жители услышали в городе более десятка взрывов — работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также звуки пролета беспилотников.

Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице. Из-под завалов спасли четверых человек, включая ребенка. Однако МЧС сообщало, что под завалом могут находиться еще два человека, включая несовершеннолетнего. Остальных жильцов дома эвакуировали.

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

В город направили дополнительные силы спасателей

Всего из-за обрушения пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Появились кадры с места обрушения, на которых спасатели объявляют минуту тишины, чтобы иметь больше возможности услышать находящихся под завалами пострадавших.

Для ликвидации последствий оказалось недостаточно даже 300 сотрудников экстренных служб — в город дополнительно направили 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильную группировку Самарской области. Для фиксации нависающих конструкций дома задействована инженерная техника.

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Помимо обрушившегося подъезда, другой беспилотник повредил еще один многоэтажный дом в Сызрани. В результате огонь вспыхнул на шестом этаже, его уже потушили. Обломки дрона упали во двор и повредили припаркованные автомобили, два из них сгорели. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах.

Угроза повторных атак сохранялась в Сызрани до утра

По данным Shot, ВСУ атаковали Сызрань с помощью БПЛА «Лютый», которые запускались из Харьковской области. Они могут преодолевать более тысячи километров, размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 метра.

При этом на утро в регионе сохранялась угроза атаки БПЛА — утверждалось, что группы украинских беспилотников еще летят в сторону Сызрани, а утром в городе еще звучали сирены тревоги. Но ближе к 9 утра по московскому времени был объявлен отбой угрозы атаки.

Минобороны сообщило, что всего средства ПВО в ночь с 21 на 22 апреля сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они относились к самолетному типу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вой сирен и яркие вспышки. ВСУ атаковали Сызрань дронами с размахом крыльев 7 метров. Рухнул подъезд дома, под завалами ищут людей

    В Москве предотвратили теракт

    Задержан замглавы парка «Патриот»

    Назван способный изменить облик войны XXI века российский БПЛА

    В стране ЕС захотели активного сотрудничества с Россией

    Дело российского экс-пристава о похищении людей вернули на доработку

    Бероев высказался о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Обещанная Мерцем термоядерная революция оказалась нескорой

    Автолюбителям пригрозили штрафом за сбитого голубя

    В России введут план по производству бензина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok