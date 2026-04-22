Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 22 апреля 2026Россия

Появились кадры с места обрушения подъезда жилого дома после атаки ВСУ на российский город

МЧС России показало кадры с места обрушения подъезда дома в Сызрани
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры с места обрушения подъезда жилого дома после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань Самарской области. Видео показало МЧС России в «Макс».

На выложенных кадрах спасатели объявляют минуту тишины, чтобы иметь больше возможности услышать находящихся под завалами пострадавших.

По предварительной информации, под обломками здания могут находиться еще два жителя города, один из которых — несовершеннолетний.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь с 21 на 22 апреля, в городе прозвучало более десятка взрывов. Как утверждают очевидцы, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok