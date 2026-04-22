ВСУ ударили по российскому городу

Shot: ВСУ атаковали Сызрань, в городе работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Сызрани, в городе прогремело более десятка взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени. Также очевидцы рассказали о звуке пролета беспилотников, громкой стрельбе и ярких вспышках.

По данным Shot, сейчас в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), слышны сирены. Официальная информация о пострадавших и последствиях пока не поступала.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Крым, Курскую и Белгородскую области. Всего было сбито девять дронов.