Минобороны: ПВО сбила 9 БПЛА ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

По информации ведомства, под удар также попали Курская и Белгородская области. В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять дронов в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в Таганроге и 11 районах региона сбили свыше 40 дронов. Никто из людей не пострадал, но были зафиксированы повреждения.