Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 21 апреля 2026Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны: ПВО сбила 9 БПЛА ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России в Telegram.

По информации ведомства, под удар также попали Курская и Белгородская области. В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять дронов в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в Таганроге и 11 районах региона сбили свыше 40 дронов. Никто из людей не пострадал, но были зафиксированы повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok