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00:18, 12 июня 2026Мир

В Пентагоне высказались о проблемах с качеством воздуха в штаб-квартире

Представитель Пентагона Парнелл: Угроза из-за качества воздуха в штаб-квартире была ложной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл прокомментировал сообщения СМИ о том, что в штаб-квартире военного ведомства имеются проблемы с воздухом. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

«Ранее этим утром находившихся в Пентагоне уведомили о возможной проблеме с качеством воздуха, что привело к немедленным превентивным мерам безопасности и проверке», — отметил он. По словам Парнелла, последующее тестирование показало, что тревога оказалась ложной. Он добавил, что нормальная работа ведомства была возобновлена.

Ранее телеканал CNN сообщил, что часть помещений в здании Пентагона изолировали из-за угрозы загрязнения воздуха. На место прибыли представители пожарного отделения, а также дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами.

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