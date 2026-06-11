Часть Пентагона изолировали из-за испорченного воздуха

CNN: Часть Пентагона изолировали из-за угрозы загрязнения воздуха

Часть помещений в здании Пентагона изолировали из-за угрозы загрязнения воздуха. Об этом сообщает CNN.

«Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость», — утверждается в публикации.

По данным издания, после начала инцидента сотрудники Пентагона самоизолировались в безопасных помещениях. На место прибыли представители пожарного отделения, а также дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами.

Позднее телеканал сообщил, что тревога была ложной.

Ранее Пентагон официально перестал пускать журналистов в свое здание. Доступ на территорию здания был закрыт в связи с тем, что пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа.