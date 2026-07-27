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10:52, 27 июля 2026Россия

Россиянин напал на школьницу ради трех тысяч рублей

В Светлогорске мужчина напал на 14-летнюю школьницу ради трех тысяч рублей
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock / Fotodom

В Светлогорске Ленинградской области мужчина напал на 14-летнюю школьницу ради трех тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Петербург».

По сведениям издания, россиянин отобрал у девочки деньги на Красноармейской улице и скрылся. Родители несовершеннолетней обратились в правоохранительные органы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о грабеже. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавшего.

До этого сообщалось, что житель Санкт-Петербурга в подъезде дома попытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Злоумышленник повалил пострадавшую на пол и, удерживая ее руки, пытался сорвать с нее одежду и трогал за различные части тела. Довести до конца преступный умысел он не смог из-за активного сопротивления потерпевшей. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по двум статьям.

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