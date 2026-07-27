Объявлено о росте числа пострадавших при масштабной атаке на столицу российского региона

Губернатор Слюсарь: При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону ранения получили восемь человек

Увеличилось число пострадавших при масштабной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Ростовской области, Ростов-на-Дону. О росте количества раненых рассказал в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Если ранее в блоге чиновника говорилось о шести пострадавших, в новой публикации сообщается уже о восьми раненых.

«Два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», — объявил Слюсарь. Он отметил, что состояние остальных пострадавших оценивается как среднетяжелое, однако стабильное.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвами стали два человека — муж и жена. Для жителей был развернут пункт временного размещения.