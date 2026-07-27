Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 27 июля 2026 (обновлено: 11:14, 27 июля 2026)Россия

Объявлено о росте числа пострадавших при масштабной атаке на столицу российского региона

Губернатор Слюсарь: При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону ранения получили восемь человек
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Увеличилось число пострадавших при масштабной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Ростовской области, Ростов-на-Дону. О росте количества раненых рассказал в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Если ранее в блоге чиновника говорилось о шести пострадавших, в новой публикации сообщается уже о восьми раненых.

«Два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», — объявил Слюсарь. Он отметил, что состояние остальных пострадавших оценивается как среднетяжелое, однако стабильное.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвами стали два человека — муж и жена. Для жителей был развернут пункт временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Ушедший из России автогигант впал в пессимизм
    Долина похвасталась подаренной ей квартирой
    С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей
    В России резко подешевели несколько машин китайских производителей
    Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026
    Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке
    В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности
    Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана
    Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных на СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok