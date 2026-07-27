Отдыхающие в роскошном отеле Сочи туристы удивились виду из окна и попали на видео

Туристы удивились ветхому дому напротив окна пятизвездочного отеля в Сочи

Поселившиеся в роскошном отеле Сочи туристы удивились виду из окна — напротив их номера находился ветхий дом с пристройками, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

На видео попала семья туристов с маленьким ребенком, которые не заметили некрасивый вид возле пятизвездочной гостиницы, так как старые дома были обнесены высокой стеной. Об этом отдыхающий мужчина рассказал своей матери в эмоциональном видео.

«Этого мы точно не ожидали», — подписали свой ролик путешественники.

Ранее россиян призвали отказаться от выезда за границу. «Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.