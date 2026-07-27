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11:02, 27 июля 2026 (обновлено: 11:17, 27 июля 2026)Путешествия

Отдыхающие в роскошном отеле Сочи туристы удивились виду из окна и попали на видео

Туристы удивились ветхому дому напротив окна пятизвездочного отеля в Сочи
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Поселившиеся в роскошном отеле Сочи туристы удивились виду из окна — напротив их номера находился ветхий дом с пристройками, сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

На видео попала семья туристов с маленьким ребенком, которые не заметили некрасивый вид возле пятизвездочной гостиницы, так как старые дома были обнесены высокой стеной. Об этом отдыхающий мужчина рассказал своей матери в эмоциональном видео.

«Этого мы точно не ожидали», — подписали свой ролик путешественники.

Ранее россиян призвали отказаться от выезда за границу. «Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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