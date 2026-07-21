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13:01, 21 июля 2026Путешествия

Россиян призвали отказаться от выезда за границу

Академик Онищенко призвал россиян отказаться от выезда за границу из-за риска инфекций
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российских туристов призвали отказаться от выезда за границу из-за риска инфекций. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что часто россияне тратят на отдых, например, в Турции, большие деньги. При этом в итоге зарабатывают инфекции на отдыхе. «Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — отметил академик. Он также добавил, что нередки случаи развития осложнений.

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Онищенко призвал соотечественников разумно планировать отдых. Помимо этого, он рекомендовал воздержаться от выезда за рубеж, в особенности тех туристов, кто имеет хронические заболевания.

Ранее стало известно, что российские дети заразились опасным вирусом в пятизвездочном отеле Турции. При этом тур в IC Santai Family Resort в Белеке стоит около 500 тысяч рублей.

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