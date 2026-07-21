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09:48, 21 июля 2026Путешествия

Российские дети заразились опасным вирусом в пятизвездочном отеле Турции

Российские дети заразились вирусом Коксаки на отдыхе за полмиллиона рублей в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom

Российские дети заразились опасным вирусом Коксаки в пятизвездочном отеле Турции, их отдых стоил по полмиллиона рублей. Об этом пишет издание Baza.

Речь идет о гостинице IC Santai Family Resort в Белеке. Россиянка Анна рассказала, что специально копила на отпуск с детьми. В тур за 510 тысяч рублей входили перелет, страховка, трансфер и проживание.

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Спустя четыре дня младший ребенок покрылся сыпью, причем она была даже во рту. Также у него поднялась температура. После него заболели и двое старших детей. Лечение заняло пять дней из двадцати.

По словам Анны, отельный врач не сразу оказал ее семье помощь из-за вопросов со страховкой. Администрация отеля предложила госпитализацию, однако доктор осмотрел детей и решил, что это не нужно, предложив изолировать их в номере. В качестве компенсации им предложили бесплатную беседку на пляже до конца отпуска.

Туристка утверждает, что другие родители рассказали о похожих симптомах у детей. При этом руководство отеля не принимало никаких мер по борьбе с распространением вируса.

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