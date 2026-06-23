10 россиян подхватили лихорадку денге на курорте богачей

Shot: 10 российских туристов заразились лихорадкой денге на Мальдивах

10 российских туристов подхватили лихорадку денге во время отдыха на курорте богачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне заразились смертельно опасным вирусом на курорте Иру Фуши на Мальдивах. Они остановились в пятизвездочной гостинице Sun Siyam Iru Fushi и обнаружили полчища комаров. Сотрудники отеля заявили, что приняли стандартные меры защиты, поэтому больше ничем не могут помочь.

Граждане России отметили, что через пару дней один отдыхающий начал испытывать симптомы, характерные для заболевания: мужчина пожаловался на сильную слабость, головную боль и высокую температуру. Еще двое россиян обнаружили вирус денге после перелета домой. Они обратились в частную клинику, где подтвердили диагноз. На данный момент пострадавшие лечатся в инфекционной больнице и тяжело переносят болезнь.

Также после укусов комаров вирусом заразилась семейная пара. Температура до 40 градусов у них подскочила во время обратного рейса в Россию. У отдохнувшей с дочерью на Мальдивах 37-летней россиянки тоже появилась лихорадка, однако ей и ребенку диагностировали заражение вирусом Коксаки. Уточняется, что с начала 2026 года число заболевших денге на Мальдивах превысило 2000 человек — это в пять раз больше показателей прошлого года.

Ранее россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге. Туристка успела побывать в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория, где была искусана комарами.