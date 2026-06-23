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12:10, 23 июня 2026Путешествия

10 россиян подхватили лихорадку денге на курорте богачей

Shot: 10 российских туристов заразились лихорадкой денге на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reinhard Krause / Reuters

10 российских туристов подхватили лихорадку денге во время отдыха на курорте богачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне заразились смертельно опасным вирусом на курорте Иру Фуши на Мальдивах. Они остановились в пятизвездочной гостинице Sun Siyam Iru Fushi и обнаружили полчища комаров. Сотрудники отеля заявили, что приняли стандартные меры защиты, поэтому больше ничем не могут помочь.

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Граждане России отметили, что через пару дней один отдыхающий начал испытывать симптомы, характерные для заболевания: мужчина пожаловался на сильную слабость, головную боль и высокую температуру. Еще двое россиян обнаружили вирус денге после перелета домой. Они обратились в частную клинику, где подтвердили диагноз. На данный момент пострадавшие лечатся в инфекционной больнице и тяжело переносят болезнь.

Также после укусов комаров вирусом заразилась семейная пара. Температура до 40 градусов у них подскочила во время обратного рейса в Россию. У отдохнувшей с дочерью на Мальдивах 37-летней россиянки тоже появилась лихорадка, однако ей и ребенку диагностировали заражение вирусом Коксаки. Уточняется, что с начала 2026 года число заболевших денге на Мальдивах превысило 2000 человек — это в пять раз больше показателей прошлого года.

Ранее россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге. Туристка успела побывать в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория, где была искусана комарами.

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