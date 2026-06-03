Россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге

Shot: Россиянка стала первой в 2026 году заразившейся лихорадкой денге в Южной Африке

Россиянка поехала в путешествие по Южной Африке и стала первой в 2026 году заразившейся там лихорадкой денге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 38-летняя Нина из Химок в мае посетила ЮАР, Замбию и Зимбабве. Туристка успела побывать в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория, где была искусана комарами. При этом до возвращения на родину 18 мая и несколько дней после этого никаких симптомов опасной болезни у нее не было.

23 мая россиянка стала жаловаться на сильную слабость и высокую температуру. Затем в течение суток женщине стало лучше, но вскоре лихорадка вновь дала о себе знать — недомогание, температура 38,7, головные боли, ломота в костях, сыпь на руках и спине. Приехавшая на вызов скорая заподозрила у нее малярию и гепатит.

Однако комплексное исследование показало лихорадку денге. В настоящее время Нина принимает лекарства.

Ранее российская светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти на индонезийском острове Бали. Она заразилась лихорадкой денге.

