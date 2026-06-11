В Одессе потребовали убрать портрет Цоя

Одесский горсовет призвал убрать портрет лидера «Кино» Виктора Цоя из Летнего театра

Власти Одессы призвали убрать портрет культового российского музыканта Виктора Цоя из Летнего театра. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По информации украинского издания, одесский горсовет призвал убрать портрет лидера рок-группы «Кино», а также надписи на русском языке. Уточняется, что подобная инициатива поступила в связи с обращением главы организации «Деколонизация».

Ранее на Украине призвали ввести контроль за соцсетями для борьбы с русской музыкой. Председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал контролировать онлайн-площадки.