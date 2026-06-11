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23:55, 11 июня 2026Культура

В Одессе потребовали убрать портрет Цоя

Одесский горсовет призвал убрать портрет лидера «Кино» Виктора Цоя из Летнего театра
Андрей Шеньшаков

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Власти Одессы призвали убрать портрет культового российского музыканта Виктора Цоя из Летнего театра. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По информации украинского издания, одесский горсовет призвал убрать портрет лидера рок-группы «Кино», а также надписи на русском языке. Уточняется, что подобная инициатива поступила в связи с обращением главы организации «Деколонизация».

Ранее на Украине призвали ввести контроль за соцсетями для борьбы с русской музыкой. Председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал контролировать онлайн-площадки.

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