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11:43, 5 августа 2026Силовые структуры

«Политеховский маньяк» попросился на СВО

«Политеховский маньяк» Манишин попросился на СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антонина Каршина / ТАСС

Россиянин Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Маньяк отбывает наказание в Енисейской тюрьме, но отсидел только три года из 25 назначенных ему лет. Он внезапно заявил, что его показания были ложными и он никого не убивал, а также постоянно требует адвоката. Он также сообщил о готовности отправиться в зону проведения спецоперации (СВО).

По данным канала, Манишин регулярно переписывается с женой, спрашивает о домашних делах и просит прислать вкусняшки.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Следствием была установлена причастность Манишина к 11 расправам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае.

Первое преступление было совершено в 1989 году, когда Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, но потерпел неудачу и расправился с ней. В ходе следствия выяснилось, что все преступления Манишина были связаны с девушками из Алтайского государственного технического университета. После чего его стали звать «политеховским маньяком».

Подробнее о деле маньяка-чиновника «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.

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