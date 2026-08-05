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12:56, 5 августа 2026Наука и техника

МКС сведут с орбиты корабли России и США

«Роскосмос»: МКС сведут с орбиты два российских и один американский корабли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Международную космическую станцию (МКС) сведут с низкой околоземной орбиты два российских и один американский корабли. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что снижение орбиты СМКС начнется в 2028-м и займет два года, а в процессе будут задействованы один новый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс».

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Ранее Дана Вайгел, отвечающая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства за программу на низкой околоземной орбите, заявила, что НАСА считает технически возможным продление срока службы МКС.

В июле 2024-го сайт Space.com рассказал, что американский корабль Dragon будет модифицирован до версии United States Deorbit Vehicle (USDV) для сведения МКС с орбиты.

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