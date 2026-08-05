Почетный президент РФС оценил возможное назначение женщины президентом ФИФА

Почетный президент РФС Колосков назвал смешным возможное назначение женщины главой ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил инициативу экс-главы Международной федерации футбола Йозефа Блаттера по назначению на пост главы организации женщины — норвежки Лисе Клавенесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Колосков назвал эту инициативу смешной. «Блаттеру в этом году исполнилось 90 лет. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг, мой партнер по теннису. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут», — заявил Колосков.

Блаттер высказался ранее 5 августа. «Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — заявил Блаттер.

Клавенесс выступала за сборную Норвегии в качестве футболистки, а с 2022 года возглавляет Норвежскую футбольную ассоциацию. Прежде ФИФА никогда не руководила женщина.