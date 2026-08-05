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13:54, 5 августа 2026Спорт

Почетный президент РФС оценил возможное назначение женщины президентом ФИФА

Почетный президент РФС Колосков назвал смешным возможное назначение женщины главой ФИФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил инициативу экс-главы Международной федерации футбола Йозефа Блаттера по назначению на пост главы организации женщины — норвежки Лисе Клавенесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Колосков назвал эту инициативу смешной. «Блаттеру в этом году исполнилось 90 лет. Он много лет возглавлял ФИФА, мой близкий друг, мой партнер по теннису. Что-то он начал чудить. Причем тут женщина? Мужчину найти не могут», — заявил Колосков.

Блаттер высказался ранее 5 августа. «Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — заявил Блаттер.

Клавенесс выступала за сборную Норвегии в качестве футболистки, а с 2022 года возглавляет Норвежскую футбольную ассоциацию. Прежде ФИФА никогда не руководила женщина.

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