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15:11, 5 августа 2026Россия

Российский боец СВО использовал последний патрон и спас несколько жизней

RT: Российский боец СВО использовал последний патрон и спас сослуживцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Якутии с позывным Чир использовал последний патрон и спас несколько жизней — свою собственную и еще двух сослуживцев. Его историю публикует RT.

По данным издания, весной 2026 года в Запорожье военнослужащий подорвался в машине на мине и был ранен. От помощи бойцов отказался: не желая рисковать чужими жизнями, он решил эвакуироваться сам. По пути он встретил двоих сослуживцев, у которых закончились патроны. У самого Чира оставался последний. Когда над их головами появился украинский беспилотник, Чир с одного выстрела уничтожил его.

Это не первый случай, когда Чир рискует и спасает российских бойцов. По его словам, во время операции по прорыву кольца под Соледаром, в которое попали соседние подразделения, группа Чира прорвала окружение и вывела солдат без единой потери. При этом сам он получил тяжелое ранение ноги.

Чир находится на СВО с 2022 года. Сейчас на фронте находится также его сын.

Ранее сообщалось, как российский военнослужащий на машине прорвался через горящее поле и спас сослуживцев, успев подвезти им боеприпасы. «Я мог тогда вместе с порохом взлететь в воздух, но рискнул и смог проскочить через огонь», — говорил боец с позывным Чир.

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