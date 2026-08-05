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Из жизни
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16:06, 5 августа 2026 (обновлено: 16:31, 5 августа 2026)Из жизни

Тысячи ос проникли в квартиру и десять дней не давали жильцу спать

В Великобритании тысячи ос проникли в квартиру и десять дней не давали спать жильцу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Bachkova Natalia / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчине пришлось покинуть свою квартиру из-за нашествия тысяч ос. Об этом сообщает издание Metro.

38-летний Крейг Макдональд живет на верхнем этаже дома в городе Гринок. Около двух недель назад сосед заметил странный звук на чердаке. Жильцы обратились в управляющую компанию, но там от них отмахнулись.

Вскоре осы проникли в спальню Макдональда через трещины в потолке. Они неоднократно жалили мужчину, двух его собак и кошку. После того как осы десять дней не давали ему спать, он временно перебрался к матери.

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Я мучаюсь от укусов. Это ужасно. Переживаю за питомцев, потому что они даже не понимают, что с ними происходит

Крейг Макдональд

Ранее в городе Моренси, США, семь мужчин, в том числе полицейские и пожарные, стали жертвами африканских пчел, также известных как «пчелы-убийцы». Первыми пострадали от роя пчел двое прохожих.

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