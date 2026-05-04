Пчеловодка натравила пчел на полицейских в попытке спасти друга от выселения

В США женщина попыталась спасти 80-летнего мужчину от выселения при помощи пчел

В США 59-летняя пчеловодка защитила пожилого друга, открыв улья перед полицейскими. Об этом сообщает Metro.

Случай произошел в штате Массачусетс в 2022 году. Полицейские прибыли к дому 80-летнего мужчины, чтобы выселить его из-за долгов и оформить официальные документы. В этот момент 59-летняя Ребекка Вудс, занимающаяся разведением пчел, прибыла туда же на своем внедорожнике, груженном ульями. Она надела защитный костюм и начала открывать крышки ульев прямо перед полицейскими, таким образов натравив на них насекомых.

Разъяренные пчелы облепили стражей порядка, жаля их в голову и лицо. Одному из офицеров потребовалась госпитализация из-за множественных укусов. Сама Вудс, услышав, что у некоторых полицейских аллергия на пчелиный яд, якобы ответила: «О, у вас аллергия? Отлично». Так женщина попыталась спасти друга от выселения. Несмотря ни на что полицейские завершили начатое, а дом был потерян.

В суде выяснилось, что самого мужчины дома не было: он ушел в библиотеку, чтобы найти способ приостановить выселение. Пчеловодку признали виновной по шести пунктам обвинения, в том числе в нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев. Суд приговорил Ребекку Вудс к шести месяцам тюремного заключения. Адвокат уже подал апелляцию.

Тысячи пчел не выжили — ульи упали и раздавили их во время потасовки, остальные умерли естественным путем после укусов. Элитный особняк, из которого выселяли друга Вудс, оценивался в 1,9 миллиона долларов (около 142,3 миллиона рублей).

