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10:06, 4 июня 2026Мир

Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане

ВС США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Южное командование Вооруженных сил (ВС) США в восточной части Тихого океана нанесло удар по судну, которое, предположительно, было причастно к торговле наркотиками. Об этом сообщает Fox News.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по торговле наркотиками», — утверждается в заявлении командования.

Жертвами удара стали двое мужчин, которых американские военные назвали «наркотеррористами».

Южное командование ВС США также опубликовало короткое видео, на котором видно, как судно на большой скорости мчится по воде, а затем вспыхивает пламенем.

Ранее сообщалось, что более 200 человек не выжили при авиаударах США по судам у берегов Южной Америки. По данным газеты New York Post, было найдено лишь несколько тел, и практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению американских властей, перевозились на судах.

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