Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:58, 27 июня 2026Россия

В Крыму завершили вывоз детей из «Артека»

В Минпросвещения сообщили о завершении вывоза детей из «Артека»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вывоз детей из лагеря «Артек» в Крыму завершился. Это сделано в связи временной приостановкой летней оздоровительной кампании, которая была введена в Крыму, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Дети направлены домой, а также в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, говорится в сообщении. Еще продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа. Ребята покидают учреждения как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.

Ситуацию на личном контроле держит министр просвещения России Сергей Кравцов, уточнили в ведомстве.

Ранее глава крымской республики Сергей Аксенов сообщил, что в регионе вводится приостановка приема детей в организациях отдыха с 22 июня. Он попросил родителей отнестись с пониманием к этому решению. «В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никаких шансов на успех». ВСУ готовят новые подразделения и говорят о расширении фронта. Стоит ли ждать нового наступления?

    Скандалу между Украиной и Польшей нашли объяснение

    Дмитриев посчитал убытки простых европейцев из-за действий ЕС

    В МИД России оценили сроки отмены западных санкций

    Вице-президент США пообещал отвечать Ирану «насилием на насилие»

    В Британии задались вопросом об Украине

    В Крыму завершили вывоз детей из «Артека»

    Жившую среди гор мусора трехлетнюю девочку заели вши

    Трамп представил дизайн паспорта США со своим портретом

    Путин обратился к школьникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok