В Крыму завершили вывоз детей из «Артека»

В Минпросвещения сообщили о завершении вывоза детей из «Артека»

Вывоз детей из лагеря «Артек» в Крыму завершился. Это сделано в связи временной приостановкой летней оздоровительной кампании, которая была введена в Крыму, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Дети направлены домой, а также в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, говорится в сообщении. Еще продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа. Ребята покидают учреждения как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.

Ситуацию на личном контроле держит министр просвещения России Сергей Кравцов, уточнили в ведомстве.

Ранее глава крымской республики Сергей Аксенов сообщил, что в регионе вводится приостановка приема детей в организациях отдыха с 22 июня. Он попросил родителей отнестись с пониманием к этому решению. «В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — пояснил он.