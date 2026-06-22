Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:21, 22 июня 2026Путешествия

Летние лагеря Крыма приостановили прием детей

Аксенов: В Крыму вводится приостановка приема детей в организациях отдыха с 22 июня
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму вводится приостановка приема детей в лагерях и других организациях отдыха и оздоровления с 22 июня по 1 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Ограничения распространяются на бронирование, прием и размещение детей и детских групп, в том числе для участия в туристических, спортивных, образовательных и иных мероприятиях. Аксенов попросил родителей отнестись с пониманием к этому решению. «В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подлым шантажом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма. По его словам, таким образом украинские власти стремятся спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

    Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

    Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

    Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

    Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

    84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

    Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok