Летние лагеря Крыма приостановили прием детей

Аксенов: В Крыму вводится приостановка приема детей в организациях отдыха с 22 июня

В Крыму вводится приостановка приема детей в лагерях и других организациях отдыха и оздоровления с 22 июня по 1 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Ограничения распространяются на бронирование, прием и размещение детей и детских групп, в том числе для участия в туристических, спортивных, образовательных и иных мероприятиях. Аксенов попросил родителей отнестись с пониманием к этому решению. «В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подлым шантажом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма. По его словам, таким образом украинские власти стремятся спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.