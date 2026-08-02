Минобороны сообщило об ударе по сухогрузам в порту Николаева

В Минобороны заявили о поражении в Николаеве двух сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ

Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Как заявили в министерстве, в течение дня российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по нескольким целям. В акватории Черного моря был поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения.

Кроме того, удары были нанесены по объектам в порту Николаева. По данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины ВСУ, а также морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Других подробностей о результатах ударов в министерстве не привели.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции.