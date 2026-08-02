Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 2 августа 2026 (обновлено: 18:55, 2 августа 2026)Россия

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузам в порту Николаева

В Минобороны заявили о поражении в Николаеве двух сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Как заявили в министерстве, в течение дня российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по нескольким целям. В акватории Черного моря был поражен сухогруз, который перевозил грузы военного назначения.

Кроме того, удары были нанесены по объектам в порту Николаева. По данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины ВСУ, а также морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

Других подробностей о результатах ударов в министерстве не привели.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об ударе по сухогрузам в порту Николаева
    В МИД рассказали о расплате Киева людьми за кредит ЕС
    Тигр схватил пастуха за ногу и попытался утащить в лес
    В приграничном регионе человек пострадал из-за атаки ВСУ
    Россиянам объяснили причину отличия стоимости услуги в клинике от цены на сайте
    Одна из моделей Lada оказалась самым популярным в России внедорожником
    Людям с болезнями сердца раскрыли симптомы начинающегося инфаркта
    В Греции два вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров
    СК отреагировал на смерть младенца при родах в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok