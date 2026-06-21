Удары ВСУ по Крыму назвали подлым шантажом

В Госдуме назвали удары ВСУ по гражданской инфраструктуре Крыма подлым шантажом

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал подлым шантажом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма.

По его словам, украинские бойцы из-за провалов на линии фронта перешли «к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма».

Шеремет отметил, что подлыми античеловеческими ударами по мирной инфраструктуре и гражданскому населению украинские власти стремятся спровоцировать Россию на новый виток эскалации военного конфликта.

Ранее сообщалось, что 14 человек, среди которых двое детей, оказались в больницах после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Крым.