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11:16, 21 июня 2026Россия

14 человек оказались в больницах после атаки ВСУ на Крым

Минздрав РФ: В больницы Крыма госпитализировали 14 пострадавших от атаки БПЛА ВСУ
Алина Черненко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

14 человек, среди которых двое детей, оказались в больницах после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По словам спикера, все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Состояние детей оценивается как тяжелое. Еще шестеро пострадавших получили амбулаторную помощь, добавил Кузнецов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников на Керченский полуостров. Еще 28 получили ранения.

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