Удары по морским поставкам ВСУ в Одессе попали на видео

Минобороны показало кадры ударов по морским поставкам ВСУ в порту Одессы

Российские войска нанесли удары беспилотниками по морским поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) в порту Одессы. Кадры атаки в своем Telegram-канале показало Министерство обороны России.

Отмечается, что 30 июля в 8:10 российский беспилотник «Герань» нанес удар по сухогрузу, который находился у причала в порту Одессы, а в 9:43 операторы БПЛА нанесли удар по другому сухогрузу в порте «Южный».

«В промежутке с 15:10 до 18:08 российские дроноводы отработали по трем грузовым судам, находившимся в акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный и направлявшихся в сторону украинского побережья», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе. В результате атаки были поражены цеха предприятия.