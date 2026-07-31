Стала известна стоимость новых iPhone

MacRumors: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max подорожают относительно старых на $ 250–300

Корпорация Apple будет вынуждена заметно поднять цены на новые смартфоны. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Джеффа Пу из GF Securities.

Авторы портала изучили аналитическую записку специалиста, который заявил, что Apple не сможет сохранить цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, которые были в 2025 году. По его мнению, флагманские устройства подорожают на 250-300 долларов (20-24 тысячи рублей).

Вышедшие осенью 2025 года iPhone 17 Pro и 17 Pro Max были оценены минимум в 1099 и 1199 долларов (88 и 95 тысяч рублей) соответственно. Из отчета Джеффа Пу стало известно, что базовая версия 18 Pro будет стоить 1399 долларов (112 тысяч рублей), а 18 Pro Max — 1499 долларов (120 тысяч рублей).

Журналисты MacRumors напомнили, что еще в мае аналитик GF Securities был уверен, что новые смартфоны Apple не подорожают или подорожают незначительно относительно старых моделей. Также авторы отметили, что глава Apple Тим Кук в ходе конференции по итогам третьего квартала не комментировал, будет ли его компания поднимать цены на iPhone.

В конце июня Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. Подорожали MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro, стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.