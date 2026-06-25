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17:03, 25 июня 2026Наука и техника

Apple подняла цены на устройства

Apple подняла официальные цены на MacBook, iPad, Vision Pro и другие девайсы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Корпорация Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники. Об этом сообщает Bloomberg.

В середине дня 25 июня компания внезапно закрыла свой онлайн-магазин, а затем открыла с новыми ценами на устройства. Фирма подняла цены на компьютеры и планшеты MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro. Также подорожали стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.

Так, дешевый MacBook Neo, который представили в марте 2026 года, подорожал с 599 (45 тысяч рублей) до 699 долларов (53 тысячи рублей). MacBook Air стал дороже на 200 долларов (15 тысяч рублей) — 1299 вместо 1099 долларов (98 против 83 тысяч рублей). Заметнее всего изменилась цена на MacBook Pro. Раньше модель стоила минимум 1699 долларов (123 тысячи рублей), теперь — 1999 долларов (151 тысяча рублей).

Цены на смартфоны iPhone не изменились.

В Apple подчеркнули, что до недавнего времени компания защищала своих пользователей от роста цен, но «сейчас достигли точки, когда нужно начать повышать цены на ряд продуктов, включая сегодняшнее изменение цен на iPad и Mac».

Ранее стало известно, что мировой судья в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple Inc. по административной статье. Компанию обязали выплатить 500 тысяч рублей.

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