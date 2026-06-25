Apple оштрафовали в России на 500 тысяч рублей по административной статье

Мировой судья в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple Inc по административной статье. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете (часть 1.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях). За это Apple обязали выплатить 500 тысяч рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прокомментировал удаление из AppStore приложений VK. Он заявил, что Apple сегодня не следует принципам ее создателя Стива Джобса об уважении к пользователям.

Утром в четверг, 25 июня, стало известно о пропаже из AppStore целого ряда приложений VK, включая основное. В пресс-службе VK заявили, что Apple пошла на такой шаг без каких-либо предупреждений и в одностороннем порядке.