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14:58, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Apple уличили в отказе от принципов Стива Джобса после удаления приложений VK

Депутат Боярский заявил, что Apple, удалившая сервисы VK, вызвала глубокое разочарование
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что компания Apple, без объяснений удалившая приложения российской компании VK, не следует принципам ее создателя Стива Джобса об уважении к пользователям. В этом депутат уличил корпорацию в разговоре с Life.ru.

«Сегодня Apple с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику», — заявил Боярский, комментируя новость об удалении российских приложений из магазина App Store. Он добавил, что этот шаг Apple вызвала глубокое человеческое разочарование.

Депутат также обратил внимание на то, что удаленные сервисы выполняли обязательные требования как App Store, так и российских законов. Как считает Боярский, в решении Apple следует искать политические причины.

Ранее удаление сервисов VK прокомментировали в Минцифры. Ведомство назвало решение Apple политически мотивированным и сочло его проявлением недобросовестной конкуренции.

В четверг, 25 июня, из магазина приложений App Store пропало несколько сервисов VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Через некоторое время исчезло и главное приложение компании. В VK заявили, что Apple удалила их приложения без объяснений.

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