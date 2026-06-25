Из AppStore пропало несколько приложений VK

Приложения «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео» пропали из AppStore

Сразу несколько приложений VK пропали из российского AppStore. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». При этом приложение самой соцсети по-прежнему доступно в AppStore.

Apple без предупреждения и в одностороннем порядке удалила приложения VK из своего магазина, сообщили в пресс-службе VK. «Приложения группы VK недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. (...) Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — заявили в компании.

В VK назвали действия американской компании неприемлемыми и ничем не мотивированными. Там также отметили, что ранее установленные на устройства Apple приложения VK продолжат работать.