В Минцифры назвали удаление приложений VK из App Store политически мотивированным

Минцифры прокомментировало удаление приложений компании VK из магазина App Store. На странице в мессенджере «Макс» ведомство назвало это решение политически мотивированным.
«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений (...) Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в сообщении.
Также министерство назвало решение компании проявлением недобросовестной конкуренции. В Минцифры добавили, что этот шаг мог быть связан с защитой интересов зарубежных платформ, которые становятся менее востребованными из-за растущей популярности российских сервисов.
Минцифры подчеркнуло, что Apple игнорирует социально значимые функции, в том числе и информирование россиян о чрезвычайных ситуациях, которыми обладали удаленные приложения. Также ведомство напомнило, что сама же корпорация при этом не выполняет требование российского законодательства о том, что на устройствах должен быть предустановлен российский магазин приложений.
После произошедшего Минцифры обратилось к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и попросило рассмотреть перечисленные факты.
В четверг, 25 июня, из App Store пропали несколько сервисов компании VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Позднее из магазина пропало главное приложение VK. В пресс-службе компании назвали это решение Apple немотивированным.