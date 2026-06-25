В Минцифры назвали удаление приложений VK из App Store политически мотивированным

Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением

Минцифры прокомментировало удаление приложений компании VK из магазина App Store. На странице в мессенджере «Макс» ведомство назвало это решение политически мотивированным.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений (...) Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в сообщении.

Также министерство назвало решение компании проявлением недобросовестной конкуренции. В Минцифры добавили, что этот шаг мог быть связан с защитой интересов зарубежных платформ, которые становятся менее востребованными из-за растущей популярности российских сервисов.

Минцифры подчеркнуло, что Apple игнорирует социально значимые функции, в том числе и информирование россиян о чрезвычайных ситуациях, которыми обладали удаленные приложения. Также ведомство напомнило, что сама же корпорация при этом не выполняет требование российского законодательства о том, что на устройствах должен быть предустановлен российский магазин приложений.

После произошедшего Минцифры обратилось к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и попросило рассмотреть перечисленные факты.

В четверг, 25 июня, из App Store пропали несколько сервисов компании VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Позднее из магазина пропало главное приложение VK. В пресс-службе компании назвали это решение Apple немотивированным.