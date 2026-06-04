Российский мессенджер «Макс» пропал из магазина приложений App Store. Как пояснили в пресс-службе «ВКонтакте», приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.
«Команда "Макс" направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — говорится в сообщении компании.
В настоящее время мессенджер можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте «Макс».
Некоторые пользователи могут столкнуться с ограничениями
Представители платформы предупредили, что в связи с удалением «Макс» из App Store некоторые пользователи могут столкнуться с ограничениями.
В связи с исключением «Макс» из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон
При этом сообщения по-прежнему будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны. Также пользователям порекомендовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы проверять сообщения.
Портал о высоких технологиях CNews пишет, что «Макс» исчез из App Store примерно в 21:00 3 июня по московскому времени. С этого момента его нельзя установить на iPhone и iPad. Кроме того, владельцы iPhone стали жаловаться на отсутствие уведомлений от мессенджера: узнать о входящих сообщениях или звонках теперь можно, лишь открыв приложение. При этом на Android такой проблемы нет.
Корпорация Apple пока не прокомментировала случившееся.
В правительстве заявили, что с мессенджером «все будет хорошо»
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что не может объяснить удаление «Макс» из App Store. «При этом я напомню, на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже более 60 миллионов человек и примерно 25-30 процентов — это пользователи устройств на платформе iOS», — добавил он.
Как пишет «Интерфакс», Шадаев также назвал тревожным фактором то, что глобальные бигтехи показывают свою рыночную силу через введение таких ограничений — одномоментно, без объяснения лишая пользователей доступа к уже привычным сервисам.
У него все будет хорошо, я уверен. Будем решать
Национальный мессенджер «Макс» появился в магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play в марте 2025 года. В июне он был включен в реестр российского ПО, а затем принят в качестве приложения, объединяющего функции мессенджера, государственных электронных сервисов, удостоверения личности через цифровой ID и коммуникаций с органами власти и образовательными учреждениями.