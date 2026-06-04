«С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

Шадаев сообщил, что Apple удалила «Макс» из App Store без объяснения причин

Российский мессенджер «Макс» пропал из магазина приложений App Store. Как пояснили в пресс-службе «ВКонтакте», приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.

«Команда "Макс" направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время мессенджер можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте «Макс».

Некоторые пользователи могут столкнуться с ограничениями

Представители платформы предупредили, что в связи с удалением «Макс» из App Store некоторые пользователи могут столкнуться с ограничениями.

В связи с исключением «Макс» из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон представители мессенджера

При этом сообщения по-прежнему будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны. Также пользователям порекомендовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы проверять сообщения.

Портал о высоких технологиях CNews пишет, что «Макс» исчез из App Store примерно в 21:00 3 июня по московскому времени. С этого момента его нельзя установить на iPhone и iPad. Кроме того, владельцы iPhone стали жаловаться на отсутствие уведомлений от мессенджера: узнать о входящих сообщениях или звонках теперь можно, лишь открыв приложение. При этом на Android такой проблемы нет.

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple пока не прокомментировала случившееся.

В правительстве заявили, что с мессенджером «все будет хорошо»

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что не может объяснить удаление «Макс» из App Store. «При этом я напомню, на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже более 60 миллионов человек и примерно 25-30 процентов — это пользователи устройств на платформе iOS», — добавил он.

Как пишет «Интерфакс», Шадаев также назвал тревожным фактором то, что глобальные бигтехи показывают свою рыночную силу через введение таких ограничений — одномоментно, без объяснения лишая пользователей доступа к уже привычным сервисам.

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Национальный мессенджер «Макс» появился в магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play в марте 2025 года. В июне он был включен в реестр российского ПО, а затем принят в качестве приложения, объединяющего функции мессенджера, государственных электронных сервисов, удостоверения личности через цифровой ID и коммуникаций с органами власти и образовательными учреждениями.