«Информационная война в чистом виде». Apple без предупреждения удалила из App Store российские приложения. Ими пользуются миллионы

Apple без предупреждения удалила из App Store приложения VK

Днем в четверг, 25 июня, стало известно, что из App Store удалили некоторые приложения VK. Из магазинов для устройств Apple пропало основное приложение VK, сервисы для прослушивания музыки и просмотра видео, почта Mail.ru, соцсеть «Одноклассники» и другие программы. Как заявили в VK, американская корпорация пошла на этот шаг без предупреждения и тем самым ограничила доступ к ресурсам для миллионов пользователей. Что еще известно об исчезновении из App Store популярных у россиян приложений и как на это отреагировали власти?

Какие приложения были удалены из App Store

Сначала из магазина приложений пропали сервисы «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». Кроме того, стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен».

Основное приложение VK при этом некоторое время оставалось доступным в App Store. Однако примерно через час после того, как стало известно об удалении других приложений, оно тоже пропало из магазина.

«Ничего не найдено по запросу VK», — такое уведомление появляется при попытке найти сервис в App Store

Приложения, ранее установленные на устройства Apple, продолжат работать, заверили в VK. Однако из-за действий Apple пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях.

Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов пресс-служба VK

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В VK напомнили, что компания не находится в санкционных списках

В компании VK также обратили внимание на то, что Apple удалила российские сервисы из магазина приложений без каких-либо предупреждений и в одностороннем порядке. Представители VK напомнили, что компания не находится под какими-либо санкциями.

VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов пресс-служба VK

В VK считают, что своим решением Apple ограничила российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Действия корпорации там также назвали ничем не мотивированными и неприемлемыми.

Действия Apple назвали информационной войной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, прежде чем принимать решение о том, как реагировать на удаление приложений, российские власти попытаются связаться с Apple.

Удаление приложений VK из App Store поднимает вопрос о надежности сервиса Apple и о том, насколько можно ему доверять Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он также дал совет россиянам с устройствами компании Apple, которые активно пользуются сервисами VK. «Всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы», — порекомендовал Песков.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram согласился с тем, что американская корпорация может лишиться доверия российских пользователей из-за своих действий. Он назвал решения Apple информационной войной в чистом виде.

Думаю, компании следует объясниться, почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам — сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным Антон Горелкин зампред комитета Госдумы по информационной политике

А заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов объяснил действия Apple желанием остановить конкуренцию с российскими компаниями. «Российский IT-бизнес, что называется, проклюнулся на мировой арене. Поэтому, конечно, западные гиганты пытаются остановить этот рост и оставить мощных российских конкурентов», — сказал депутат.

Его коллега, заместитель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, добавил, что Apple дискриминирует пользователей по принципу страновой принадлежности. По его мнению, своими решениями корпорация демонстрирует, что ей не писан закон. Кроме того, по словам Матвейчева, Apple душит российские сервисы, чтобы быть монополистами в цифровой среде.

Вся их демократичность и толерантность — фиговый листок Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из App Store ранее удалили мессенджер «Макс» и другие российские приложения

В начале июня из App Store исчез российский мессенджер «Макс». Пользователи приложения лишились возможности получать уведомления.

Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя удаление мессенджера, заявлял, что американская корпорация приняла такое решение без объяснения причин.

Своим решением Apple ввела ограничения более чем для 20 миллионов пользователей, уточнял министр

В команде «Макс» тогда сообщили, что направили в Apple запрос и попросили предоставить разъяснения. Шадаев позднее отметил, что с компанией ведутся переговоры о том, чтобы вернуть российский мессенджер в App Store.

До этого из магазина приложений для устройств Apple удаляли и другие популярные у россиян приложения. В частности, из App Storeпропадали приложения банков, которые попали под санкции. Кроме того, были удалены приложения СМИ: Первого канала, НТВ и Матч-ТВ.

Помимо этого, Apple удаляла из магазина приложений сервисы «2ГИС», «РЖД», «Автодор», «Аэрофлот», а также онлайн-кинотеатры Okko и Premier

Впоследствии отдельные приложения снова стали доступны в App Store.

