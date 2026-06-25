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12:08, 25 июня 2026Интернет и СМИ

VK после удаления приложения из App Store напомнила о ненахождении в санкционных списках

VK: Компания никогда не находилась под санкциями, приложение удалили беспричинно
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В VK прокомментировали удаление приложения соцсети из App Store, заметив, что Apple сделала это без каких-либо причин и объяснений. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза компании.

Представители соцсети сообщили, что VK никогда не находилась под санкциями и не была внесена в санкционные списки, что можно подтвердить юридически. Тем не менее компания Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения группы VK. Это стало причиной ограничений для большинства россиян, которые пользуются сервисами соцсети. Из-за действий Apple они больше не могут пользоваться мессенджерами, видеоплатформами, почтой и многими другими сервисами компании.

В VK подчеркнули, что подобное решение со стороны иностранной организации является неприемлемым и несправедливым по отношению к российским пользователям. Группа компаний сообщила, что продолжит принимать меры для обеспечения безопасного доступа пользователей к своим продуктам. При этом приложения, установленные до ограничений со стороны Apple, продолжат работать как прежде.

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали любимые и нелюбимые сленговые слова. Одним из них стало слово «рандом».

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