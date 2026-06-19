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12:51, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Пользователи «ВКонтакте» назвали любимые и нелюбимые сленговые слова

Пользователи «ВКонтакте» назвали «рандом» любимым сленговым словом
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги игры «Сленго» ко Дню русского языка, в которой оценивались популярные мемные слова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВК.

В топ любимых повседневных слов россиян попали «рандом», «флешбэк», «сорян», «чил», «жиза» и «вайб». А меньше всего пользователям соцсети понравились «фа-пепе», «тильт» и «нишевый».

Всего игроки предложили более 39 тысяч альтернатив для 20 самых популярных сленговых слов. Чаще всего заменить предлагали слова «фа-пепе», «нишевый», «тильт» и «краш». Наиболее частыми вариантами для замен стали «чмок» вместо «чмафф», «пропустить» вместо «скипнуть», «образ» вместо «лук», «прости» вместо «сорян», «отдых» вместо «чил».

Самыми необычными пользовательскими заменами стали «для своих» вместо «нишевый», «кислотик» и «тлетворный» вместо «токсик», «сердцепокоритель» вместо «краш», «презрение» вместо «хейт». Наиболее активные игроки приняли участие в розыгрыше призов.

Ранее были раскрыты заработки авторов «ВКонтакте» на шопсах.

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