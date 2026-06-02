Раскрыты заработки авторов «ВКонтакте» на шопсах

За апрель и май 2026 года доход авторов «ВКонтакте» на шопсах по сравнению с суммами за предыдущие полгода увеличился втрое — до 300 миллионов рублей. Шопсы — формат постов в соцсети с карточками или ссылками на покупку товаров. Их публикуют сообщества и личные профили, получая процент за каждую продажу по своей ссылке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Динамика заказов товаров из авторских шопсов показала двукратный рост за два месяца, превысив 40 тысяч в сутки. Рекордное количество заказов из одной публикации составило 5,3 тысячи.

Количество авторов «ВКонтакте», монетизирующих контент с товарами, увеличилось вдвое. Самый высокий доход из одной публикации для сообщества составил 2,4 миллиона рублей, для личного профиля — 650 тысяч рублей. Лидерами по количеству продаж стали средства для уборки, товары для дачи, парфюмерия и косметика.

«Темпы роста социальной коммерции заметно опережают самые смелые прогнозы — внутри нашей платформы и на рынке в целом. За два месяца ключевые показатели авторов выросли в разы, а суточное количество заказов товаров удвоилось. Это доказывает, что именно авторская экономика становится главным драйвером покупок в соцсетях. И для авторов, которые еще не подключились к реферальной программе, сейчас — тот самый момент, когда возможности роста максимальны, а рынок еще не перенасыщен», — сказал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года авторы «ВКонтакте» заработали 718 миллионов рублей с помощью инструмента монетизации «VK Донат».

