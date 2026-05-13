13:50, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыты заработки авторов «ВКонтакте» на донатах

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За первый квартал 2026 года авторы «ВКонтакте» заработали 718 миллионов рублей с помощью инструмента монетизации «VK Донат». Такие данные раскрыты в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что за этот период авторы выручили на 26 процентов больше, чем годом ранее. Максимальный месячный доход одного из них составил 3,7 миллиона рублей.

Суммарный заработок авторов через сервис для поддержки творчества за три месяца превысил 718 миллионов рублей. Рост отмечается и в «VK Видео». Количество пользователей, поддержавших донатами создателей контента на крупнейшем российском видеохостинге и стриминговой платформе от VK, удвоилось, а число авторов «VK Доната» увеличилось на 21 процент.

Больше всего аудитория поддержала авторов, создающих контент о творчестве, рукоделии и хобби. За первый квартал 2026-го они получили 193 миллиона рублей. На втором месте — образовательные проекты и преподаватели. Их сообщества собрали 129 миллионов рублей.

«"VK Донат" последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход», — рассказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Ранее «ВКонтакте» добавила возможность подключить «VK Донат» в личном профиле и зарабатывать через него на эксклюзивном контенте.

